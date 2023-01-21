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Ekrem İmamoğlu seçim öncesi son hamlesini yaptı: Anadolu turuna çıktı! Kastamonu ziyaretinde çalan şarkı adaylık ilanı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2023 17:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs 2023'ü işaret etmesiyle muhalefet cephesi hareketlendi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla İstanbul'u işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi son hamlesini yaparak Anadolu turuna çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. Burada bir dizi ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu'nun kapalı pazar yerindeki açılış esnasında çalan şarkı "Adaylık ilanı mı?" yorumlarına neden oldu. İşte o şarkının sözleri...
İmamoğlu seçim öncesi son hamlesini yaptı
İmamoğlu seçim öncesi son hamlesini yaptı
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