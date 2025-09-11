11 Eylül 2025, Perşembe

Ekrem İmamoğlu sahte diplomadan hakim karşısında! 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu sahte diplomadan hakim karşısında! 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi

Giriş: 11.09.2025 14:38
Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma ile ilgili duruşması devam ediyor. İmamoğlu’nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
Ekrem İmamoğlu sahte diplomadan hakim karşısında! 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi
