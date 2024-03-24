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Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’den rol çaldı! Konuşmasına fırsat vermeyince...

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2024 20:43
CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta iddiaları reddetse de part içinde çift başlılık krizi yaşanıyor. Özel ve Ekrem İmamoğlu seçim otobüsü ile miting alanına giderken sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan bir partili "Sayın Genel Başkanım canlı yayındayız" diye seslendi. O çağrıya İmamoğlu Özel'in konuşmasına fırsat vermeden cevap verdi. O anlarda Özgür Özel'in yüz ifadesi dikkat çekti. Öte yandan Denizli mitinginde ilçe başkanını defalarca sahneye davet eden Özgür Özel o çağrısına cevap alamayınca bakın nasıl sinirlendi...

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