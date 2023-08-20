Ekrem İmamoğlu net olmayan adaylık çıkışları | ANALİZ

CHP'de değişim tartışmalarını başlatan Ekrem İmamoğlu, son yaptığı açıklamada yine net konuşmadı. İstanbul'a yeniden adaylık sinyali veren İmamoğlu, konuşmasının sonunda "adayım demedim" dedi. İmamoğlu, benzer şekilde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde de, CHP Genel Başkanlığı adaylığı konusunda da net ifadeler kullanmadı. İmamoğlu adaylık konusunda neden net konuşmuyor? Detaylar analiz haberimizde...

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