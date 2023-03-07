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Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş fikri kime ait? FETÖ'cü hesaplar bir gün önceden ikna formülünü nasıl açıkladı?

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 13:54
6'lı koalisyonun dağılmasının ardından Meral Akşener masaya bir gecede geri döndü. Bu gelişmenin ardından, firari FETÖ'cülerin 6'lı koalisyona verdiği formül gündeme geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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