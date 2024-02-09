Ekrem İmamoğlu konut vaadini inkar etti

2019 seçiminde 5 yılda 100 bin konut vaat eden ancak sonra "ben öyle bir söz vermedim" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim yarışında tartışmalı sözleriyle gündemde. Bugün bu konu bir yönüyle AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un da gündemindeydi. "Söz verdiğinin yüzde 5'ini bile yapamamak. Kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur" diye konuştu. Kurum, önümüzdeki 5 yıl için vaatlerini de sıraladı.

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