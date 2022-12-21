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Ekrem İmamoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu adaydır

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2022 15:29
Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına noktayı koydu. İmamoğlu, “Ben CHP’liyim. Her CHP’linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır.” dedi.
Ekrem İmamoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu adaydır
Ekrem İmamoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu adaydır
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