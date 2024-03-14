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Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında rezil oldu! İstanbullulara verdiği vaatler soruldu: "Hatırlamıyorum" dedi

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Giriş: 14.03.2024 01:08
Göreve geldiği 2019 yılından itibaren İstanbulluya verdiği vaatleri ve sözleri yerine getiremeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, mega kenti hizmet ve eser belediyeciliğine hasret bıraktı. Son günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kirli para skandalıyla da gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandala imza attı. İmamoğlu, son olarak katıldığı bir canlı yayın programında "sosyal tesislerde haftada bir çifte ücretsiz düğün" vaadinin de bulunduğu ve reklamını yapıp oy istediği bazı vaatler hakkında "Hatırlamıyorum" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, sosyal medyadan büyük tepki topladı. İşte detaylar...
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