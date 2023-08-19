19 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’yi karıştırdı! Akşener’e karşı Bilge Yılmaz bayrak açtı

Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’yi karıştırdı! Akşener’e karşı Bilge Yılmaz bayrak açtı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2023 13:41
Ekrem İmamoğlu'nun gözünü bir kez daha İstanbul'a çevirmesi, İYİ Parti'yi karıştırdı. Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmada, CHP ile ipleri koparacağı söyleniyordu ancak İmamoğlu'nun İstanbul kararı sonrası fikir değiştirdiği iddia ediliyor. Ancak Akşener'in bu "u" dönüşü partisini bir başka cephede daha ikiye böldü. İYİ Parti'nin olası iktidarında Ekonomi Bakanlığı hayali kuran Bilge Yılmaz'ın, Akşener'e karşı kulis yapmaya başladığı konuşuluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’den sonra İP’i de karıştırdı!
CHP'den sonra İP'i de karıştırdı!
Özel’e markaj! Hayalleri suya batacak
Özel’e markaj! Hayalleri suya batacak
CHP’de değişim tartışmaları bitti mi?
CHP'de değişim tartışmaları bitti mi?
Fondaş medya yine iş başında!
Fondaş medya yine iş başında!
Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi: FETÖ
Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi: FETÖ
BM ile KKTC neden karşı karşıya geldi?
BM ile KKTC neden karşı karşıya geldi?
İBB’nin bitmeyen sahil yolu çalışması!
İBB'nin bitmeyen sahil yolu çalışması!
Bakan Ersoy A Haber’de
Bakan Ersoy A Haber’de
Gözler Putin ile yapılacak görüşmede!
Gözler Putin ile yapılacak görüşmede!
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
Aşırı sıcaklara klima çare oldu!
Aşırı sıcaklara klima çare oldu!
Hastane önünde taksi çilesi
Hastane önünde taksi çilesi
Daha Fazla Video Göster