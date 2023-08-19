Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’yi karıştırdı! Akşener’e karşı Bilge Yılmaz bayrak açtı

Ekrem İmamoğlu'nun gözünü bir kez daha İstanbul'a çevirmesi, İYİ Parti'yi karıştırdı. Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmada, CHP ile ipleri koparacağı söyleniyordu ancak İmamoğlu'nun İstanbul kararı sonrası fikir değiştirdiği iddia ediliyor. Ancak Akşener'in bu "u" dönüşü partisini bir başka cephede daha ikiye böldü. İYİ Parti'nin olası iktidarında Ekonomi Bakanlığı hayali kuran Bilge Yılmaz'ın, Akşener'e karşı kulis yapmaya başladığı konuşuluyor.

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