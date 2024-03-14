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Ekrem İmamoğlu İstanbulluyu nasıl kandırdığını tek tek anlattı! Metro vaadi sorusu karşısında 3 maymunu oynadı

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Giriş: 14.03.2024 22:26
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Göreve geldiği günden bu yana megakenti 'çilekent'e çeviren İmamoğlu, 2019'da verdiği vaatleri üzerinden bir "hatırlamıyorum" skandalı daha gerçekleştirdi. "Metroyu 2 katına çıkaracağız" diyerek sözlerde bulunan İmamoğlu, 8 km öteden ileriye gidemedi. Mega projesi olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli ulaşım sistemine yönelik gelen soruya ise, skandal bir gafta bulunarak "5 yılda yetişmezdi" ifadelerini kullandı ve İstanbullu vatandaşı vaatleriyle nasıl kandırdığını tasdiklemiş oldu.
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