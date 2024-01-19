19 Ocak 2024, Cuma
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Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında İzmir Büyyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda yaşanan kavgada Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ortaya çıktı. İletişlimci-yazar Ferhat Murat A Haber canlı yayınında flaş bilgileri anlattı.