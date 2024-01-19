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Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki İzmir kavgasını kim kazandı? Canlı yayında flaş bilgileri anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 23:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında İzmir Büyyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda yaşanan kavgada Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ortaya çıktı. İletişlimci-yazar Ferhat Murat A Haber canlı yayınında flaş bilgileri anlattı.
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