15 Ağustos 2023, Salı
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Ekrem İmamoğlu için köprüden önce son çıkış! Kulisler alev alev: Bugün İBB Başkanlığına adaylığını açıklayacak
Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından şimdi de kurultay gerginliği patlayan CHP'de genel başkanlığa kimin aday olacağı merak edilirken 'değişim' hareketi başlatan ve Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir adım atacağı bugün belli olacak. İmamoğlu bugün saat 12.00'de yapacağı konuşmayla siyasi yolunu çizecek ve CHP'lilere mesajlar verecek. İmamoğlu'nun açıklamaları öncesinde ise kulisler oldukça hareketli. CHP'ye yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun bugün İBB Başkanlığına yeniden aday olacağını ifade ederken bu durumun delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde gitmesinden kaynaklı olabileceğinin de altını çiziyor. İşte detaylar...