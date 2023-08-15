15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu için köprüden önce son çıkış! Kulisler alev alev: Bugün İBB Başkanlığına adaylığını açıklayacak

Ekrem İmamoğlu için köprüden önce son çıkış! Kulisler alev alev: Bugün İBB Başkanlığına adaylığını açıklayacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2023 10:43
Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından şimdi de kurultay gerginliği patlayan CHP'de genel başkanlığa kimin aday olacağı merak edilirken 'değişim' hareketi başlatan ve Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir adım atacağı bugün belli olacak. İmamoğlu bugün saat 12.00'de yapacağı konuşmayla siyasi yolunu çizecek ve CHP'lilere mesajlar verecek. İmamoğlu'nun açıklamaları öncesinde ise kulisler oldukça hareketli. CHP'ye yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun bugün İBB Başkanlığına yeniden aday olacağını ifade ederken bu durumun delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde gitmesinden kaynaklı olabileceğinin de altını çiziyor. İşte detaylar...
Karlov suikastında yeni gelişme
Karlov suikastında yeni gelişme
İmamoğlu için köprüden önce son çıkış!
İmamoğlu için köprüden önce son çıkış!
İlk karneyi Mayısta aldılar ikincisi Martta
"İlk karneyi Mayısta aldılar ikincisi Martta"
Kılıçdaroğlu’na bombardıman
Kılıçdaroğlu'na bombardıman
Dış politikada yeni dönemin şifreleri
Dış politikada yeni dönemin şifreleri
CHP’de kavgalı kongreler
CHP'de kavgalı kongreler
Yeni konut kredisi geliyor! Herkes ev sahibi olabilecek
Yeni konut kredisi geliyor! Herkes ev sahibi olabilecek
Aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım
"Aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım"
Erbakan’dan İmamoğlu’na tepki
Erbakan’dan İmamoğlu’na tepki
AK Parti 22 yaşında! İşte 22 yıllık başarı hikayesi
AK Parti 22 yaşında! İşte 22 yıllık başarı hikayesi
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi
Ankara Kocatepe Camii’nde rezil pozlar!
Ankara Kocatepe Camii'nde rezil pozlar!
Daha Fazla Video Göster