Ekrem İmamoğlu hayali söyleşi yapıyor: Gerçekten büyük tiyatrocu

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB Başkanı’nın hayali söyleşiyle milyonluk vurgun yapmasını eleştirdi. Tuncer “Ekrem İmamoğlu’nun en son Beylikdüzü’nde yapmış olduğu bir iş nedir biliyor musunuz? Sabah Gazetesi’nde yazıyor, hayali söyleşi yapıyor. Gerçekten büyük tiyatrocu.. Hakikaten büyük.." ifadelerini kullandı .