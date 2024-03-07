Ekrem İmamoğlu fena tutuştu! DEM desteği riske girince Burcu Köksal'a salladı: Yeni bir iş ya da başka parti bul

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Burcu Köksal yaptığı açıklamada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullanırken bu açıklama sonrası CHP ile DEM Parti ittifakında ortalık kapıştı. CHP'li isimler durumu toparlamak için üst üste düzeltmeler yaparken Ekrem İmamoğlu da Köksal'a tepki göstererek "Kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...