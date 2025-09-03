03 Eylül 2025, Çarşamba

Ekrem İmamoğlu CHP'yi kaosa mı sürükledi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 23:06
Cumhuriyet Halk Partisi sancılı günlerden geçiyor. Son dönemde şaibeli kurultay davası, yolsuzluk soruşturmaları ve birçok krizle karşı karşıya kalan CHP, adeta çalkantılı bir sürecin içine girdi. Bu noktaya gelinmesinde ise en büyük pay, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na ait. İmamoğlu hakkında ortaya atılan iddialar ve ardından yaşanan gelişmeler, parti içindeki dengeleri tamamen alt üst etti. Peki CHP bu sürece nasıl geldi? İşte detaylar...
