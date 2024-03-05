05 Mart 2024, Salı
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Ekrem İmamoğlu bozuk saat misali! Kendi ağzıyla itiraf etti: İSKİ tam bir rezalet...
Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken DEM Parti destekli CHP'nin İBB adayı olan Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi. İmamoğlu kendisine yöneltilen "AK Parti en çok oyu neden kadınlardan alıyor?" sorusuna "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." yanıtını verdi. İmamoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. İmamoğlu ayrıca CHP'nin iş bilmezliğini de resmen itiraf ederken kendi yönettiği İSKİ için "Tam bir rezalet" ifadesini kullandı. İşte detaylar...