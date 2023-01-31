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Ekrem İmamoğlu bağımsız aday mı olacak? Anadolu turu planın parçası mı?

A Haber
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Giriş: 31.01.2023 09:45
CHP yönetimi ısrarla 'Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'' dese de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı yeniden gündeme geldi. Hem de bağımsız aday olarak. İşte ayrıntılar…
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