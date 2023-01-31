Ekrem İmamoğlu bağımsız aday mı olacak? Anadolu turu planın parçası mı?

CHP yönetimi ısrarla 'Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'' dese de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı yeniden gündeme geldi. Hem de bağımsız aday olarak. İşte ayrıntılar…

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