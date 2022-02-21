Ekrem İmamoğlu Almanya'da Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile görüştü

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitti. Burada Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile bir araya geldi. Özdemir, Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kare büyük tepki topladı. Türkiye düşmanı Cem Özdemir PKK toplantılarına katılmakla biliniyor . Ayrıca Almanya'da 1915 Ermeni olaylarını 'Soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesinin de öncülerinden...

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