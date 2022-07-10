Ekrem İmamoğlu 10 ay önce bu çağdışı görüntüler son bulacak demişti! İstanbul yine sular altında!

İstanbul'da gece yarasından itibaren meydana gelen yağış sonrası oluşan su taşkınları, Ekrem İmamoğlu'nun Mayıs 2021'de yaptığı açıklamayı hatırlattı: ''Alt yapıyla ilgili ihtiyaç duyulan her noktada çok önemli adımlar attık. Bu çağ dışı görüntüleri bir daha yaşamayacağız.''