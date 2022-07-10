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Ekrem İmamoğlu 10 ay önce bu çağdışı görüntüler son bulacak demişti! İstanbul yine sular altında!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2022 16:27
İstanbul'da gece yarasından itibaren meydana gelen yağış sonrası oluşan su taşkınları, Ekrem İmamoğlu'nun Mayıs 2021'de yaptığı açıklamayı hatırlattı: ''Alt yapıyla ilgili ihtiyaç duyulan her noktada çok önemli adımlar attık. Bu çağ dışı görüntüleri bir daha yaşamayacağız.''
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