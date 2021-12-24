24 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ekonomistlerle buluşma | Başkan Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle yeni ekonomi modelini görüşmek üzere bir araya geldi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.