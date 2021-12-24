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Ekonomistlerle buluşma | Başkan Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2021 14:24
Güncelleme:24.12.2021 14:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle yeni ekonomi modelini görüşmek üzere bir araya geldi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.
Ekonomistlerle buluşma
Ekonomistlerle buluşma
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