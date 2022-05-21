Ekonomistlerden korkutan uyarı! Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor

Rusya-Ukrayna savaşın 2 aydan fazla süre geride kalırken Avrupa Birliği'nde gerginlik tırmanıyor. Nedeni Rusya karşıtı blokta başı çeken Londra ve Washington'un enerji tutumu. ABD ve İngiltere Rusya’ya ambargo uygulansın istiyor, Rus gazına bağımlı Avrupa ülkelerinde ise enerji krizi derinleşiyor. Peki bu gerginliğin sonu nereye varacak? Rusya -Ukrayna savaşı ile birlikte süreç, 2. Dünya Savaşı sonrası döneme mi evrilecek? İşte tüm soruların cevapları…

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