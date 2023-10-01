Ekonomist Korhan Berzeg 100 gündür aranıyordu! Valilik kötü haberi açıkladı

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de 17 Haziran günü köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 100 gündür devam eden arama çalışmalarında 310 kilometrekarelik alan 7 kez tarandı. Ancak tek bir ize rastlanmadı. Balıkesir Valisi, üzücü haberi açıkladı…

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