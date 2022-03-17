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Ekonomide iki kritik zirve! 3600 ek gösterge ne getirecek? EPDK’den tavan fiyat uyarısı

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 09:56
Dün ekonomi gündemini yakından ilgilendiren 2 kritik toplantı yapıldı. Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıda önemli kararlar alındı ve 3. görüşme yapılacak. Öte yandan akaryakıt fiyatlarının düşmemesi ile ilgili olarak harekete geçen EPDK yapılan toplantıda tavan fiyat uyarısı yaptı. İki önemli gelişmenin yansımalarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

TASLAKTA NELER VAR?

* Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor

* Ek göstergesiz memur kalmayacak

* Hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak

* Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak

* Sağlık ve teknik hizmetler gösterge alacak

* Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak

* Kariyer mesleklere 600 puan eklenecek

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