04 Nisan 2022, Pazartesi
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Ekonomi teklifi Meclis’te! Enflasyon verileri açıklanacak
Ekonomi teklifi TBMM Genel Kurulu'na geliyor. TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak. LGS başvuruları başlıyor. Türkiye gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi anlattı.