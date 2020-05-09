Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca: Türkiye’nin her kesimine açık bir Cumhurbaşkanı var

Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın CHP'nin en üst karar organında görev alan kendisini Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi yaptığını hatırlatan Karaca, "Türkiye’nin her kesimine açık bir Cumhurbaşkanı var." dedi.

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Türkiye'nin ekonomi ve sağlık sektöründeki atılımını değerlendirdi.

"HER KESİME AÇIK BİR CUMHURBAŞKANI VAR"

"Ben CHP'de bir dönem en genç parti meclis üyeliği yapmış bir kardeşinizim. CHP'nin bu halini gördükçe içim sızlıyor. Türkiye'nin her kesimine açık bir Cumhurbaşkanı var. Ben CHP'nin en üst karar organında görev aldım, ama Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun gördü, takdir etti beni aldı Cumhuriyet tarihindeki ilk Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi yaptı. 'O partidendir bu partidendir' demedi, bizim fikrimize değer verdi." Her fikre açık, yeter ki bilgisi olsun herkesin bilgisinden istifade etmeye çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Son derece uyumlu bir Cumhur İttifakı var. Bu kazanımlar sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da Sayın Devlet Bahçeli'nin kazanımı değil, Türk milletinin kazanımı." şeklinde konuştu.

"ARTIK İNSANLAR ŞİFA İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Gelişen sağlık sektörüne de değinen Karaca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'un SSK Genel Müdürü olduğu dönemde insanlar hastanelerde rehin kalıyordu. Biz oradan buraya geldi. İnsanlar ABD'ye sağlık, şifa aramaya giderken bugün dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye geliyor." ifadelerini kullandı.