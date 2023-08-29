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Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak! Atıl arazilerde ürün yetişecek

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Giriş: 29.08.2023 09:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak, hepsini üretime kazandıracağız" sözlerinin ışığında ekilmeyen atıl durumdaki 1.5 milyon hektarlık tarım arazisi için harekete geçiliyor. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek amacıyla bu yılın ortasında çıkan yeni düzenleme kapsamında atıl durumdaki araziler üretime kazandırılıyor.
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