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Ek zam için 3 formül masada! Ek zam nasıl olacak? 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 09:57
3 milyon emekli ile 4 milyon memur için yılın ikinci zammı Temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında ilk artış yapılan maaşlara bu kez yine enflasyon oranına göre zam gerçekleşecek. 2022 temmuz zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye davam ederken, ek artış da gündemdeki yerini koruyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 aylık enflasyon SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek. Aynı zamanda ek zam yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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