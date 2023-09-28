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Ek MTV'de kritik gün! Anayasa Mahkemesi'nin ek MTV kararı bugün belli oluyor

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 10:30
Son dakika haberleri… Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini bugün görüşecek. Detayları Ankara'dan A haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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