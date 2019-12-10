EGM'den TİM 47 anısına duygulandıran video paylaşımı

Emniyet, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan emniyet mensuplarını video ile andı. Twitter adresinden paylaşılan videoda, şehit polislerin isimleri söylenerek TİM 47 için yoklama yapıldı. Şınav çeken polisler, ismi okunan şehitler için "burada" yanıtını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Beşiktaş Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan emniyet personelini andı.

"TİM 47" İÇİN YOKLAMA

EGM'nin Twitter adresinde yayınlanan iki dakikalık videoda, saldırıda şehit olan bazı polislerin isimleri söylenerek "Tim 47" için yoklama yapıldı. Şınav çeken polisler, ismi okunan şehitler için "burada" yanıtını verdi. Şehit polislerin fotoğraflarının yer aldığı şehit TİM 47 anısına hazırlanan video, "10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş. Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri ile paylaşıldı.