10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.12.2019

EGM'den TİM 47 anısına duygulandıran video paylaşımı

Emniyet, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan emniyet mensuplarını video ile andı. Twitter adresinden paylaşılan videoda, şehit polislerin isimleri söylenerek TİM 47 için yoklama yapıldı. Şınav çeken polisler, ismi okunan şehitler için "burada" yanıtını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Beşiktaş Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan emniyet personelini andı.

"TİM 47" İÇİN YOKLAMA

EGM'nin Twitter adresinde yayınlanan iki dakikalık videoda, saldırıda şehit olan bazı polislerin isimleri söylenerek "Tim 47" için yoklama yapıldı. Şınav çeken polisler, ismi okunan şehitler için "burada" yanıtını verdi. Şehit polislerin fotoğraflarının yer aldığı şehit TİM 47 anısına hazırlanan video, "10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş. Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri ile paylaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EGM'den TİM 47 anısına duygulandıran paylaşım
EGM'den TİM 47 anısına duygulandıran paylaşım
İzetbegovic'ten 'Nobel' çıkışı: Vampir aydınlar...
İzetbegovic'ten 'Nobel' çıkışı: Vampir aydınlar...
Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den jet yanıt
Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den jet yanıt
İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanına AK Parti'den yanıt
İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul" yalanına AK Parti'den yanıt
Meteoroloji'den Antalya'ya 'kırmızı kodlu' fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Antalya'ya 'kırmızı kodlu' fırtına uyarısı
İngiliz ajan kimden kaçıyordu?
İngiliz ajan kimden kaçıyordu?
Erdoğan: Nobel kendini tüketmiştir
Erdoğan: Nobel kendini tüketmiştir
Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisini kabul etti
Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisini kabul etti
En büyük bilim ödülleri için geri sayım başladı
En büyük bilim ödülleri için geri sayım başladı
Erdoğan örnek aldığı lideri açıkladı
Erdoğan örnek aldığı lideri açıkladı
Erdoğan: AB'de Türkiye'ye operasyon yaptılar
Erdoğan: AB'de Türkiye'ye operasyon yaptılar
Şehit Astsubay Esma Çevik'e veda!
Şehit Astsubay Esma Çevik'e veda!
Daha Fazla Video Göster