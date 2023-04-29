EGM 10 bin polis alımı yapacak! 10 bin gencin hayali gerçek olacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, istihdama büyük katkı sağlayacak bir kontenjan açtı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bini lisans, 2 bini önlisans olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

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