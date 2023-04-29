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EGM 10 bin polis alımı yapacak! 10 bin gencin hayali gerçek olacak

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 16:42
Emniyet Genel Müdürlüğü, istihdama büyük katkı sağlayacak bir kontenjan açtı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bini lisans, 2 bini önlisans olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.
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