Eğlence mekanı barınma merkezine dönüştü! A Haber görüntüledi

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Saldırılardan kaçanların bir kısmı ise barınma merkezlerinde kalıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Ata Gündüz Kurşun'un bölgeden aktardıkları şöyle:

"Beyrut Limanı'nın hemen yanı başındayız. Burada devasa bir bina var ve burası daha önce bir diskobardı. Yani başkent Beyrut'ta insanların eğlenmek için geldikleri stres atmak için geldikleri bir mekandı. Ama bu bar artık barınma merkezine dönüştürülmüş durumda.

BAR BARINMA MERKEZİ

İşte girişte yataklar var. Hemen sağ tarafımızda bar masaları var gördüğünüz gibi ama o masalar ve hemen yanı başındaki noktalar artık insanların barınma alanına dönüşmüş durumda. Şu anda öğle saatleri ve az önce gönüllü kuruluşlar tarafından bir kap yemek dağıtıldı ve buradaki yerinden edilenler şu anda o yemeklerden yiyorlar. Evet içimizi acıtan görüntüler ama şunu söyleyelim en azından bulunduğumuz bu noktadaki insanlar nispeten dışarıda yaşayanlara göre dışarıda yaşayanlara göre biraz daha şanslı.

3 ÖĞÜN YEMEK VERİLİYOR

Burada yaklaşık 400 kişi yaşıyor. Gönüllü kuruluşlar tarafından buradaki insanların ihtiyaçları karşılanıyor. Yani 3 öğün yemek verildiği de bize burada söylendi. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği şeklinde. Gündüz saatlerinde Beyrut'ta dışarıda çok sıcak bir hava oluyor. İçeride de klimalar halen daha çalışıyor. Burası bir zamanlar insanların eğlenmek için geldikleri bir noktaydı ama şu an itibarıyla artık ne yazık ki yerinden edilenlerin mekanı haline gelmiş durumda. Tabii ki dışarıda gidecek yeri olmayanlar var.

İSRAİL BARBARLIĞI BU HALE GETİRDİ

Ne yazık ki halen daha başkent Beyrut'ta parklarda yatanlar, sokaklarda yatanlar, camilerin bahçelerinde, sahil kenarlarındaki kaldırımlarda kumsalların üzerinde yatan insanlar var ama buradakiler şanslı. Bakın 4 bir taraf adeta insan seliyle kaplanmış durumda. Barın her bir tarafı burada yerinden edilenler tarafından adeta yaşam alanına dönüştürülmüş durumda. İşte İsrail barbarlığının, İsrail katliamının, İsrail vahşetinin Lübnan'daki sivil insanları, masum insanları getirdiği nokta bu."