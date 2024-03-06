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Eğitimde dev reformlar

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Giriş: 06.03.2024 14:25
Dünya ile rekabet edebilir ileri demokratik toplum hedefine ancak eğitim alanında insana yapılacak yatırımlarla ulaşılabilirdi. Bunun için son 23 yılda eğitimde dev reformlara imza atıldı. Detaylar Özel Dosya haberimizde...
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Eğitimde dev reformlar
Eğitimde dev reformlar
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