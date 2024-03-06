Eğitimde dev reformlar

Dünya ile rekabet edebilir ileri demokratik toplum hedefine ancak eğitim alanında insana yapılacak yatırımlarla ulaşılabilirdi. Bunun için son 23 yılda eğitimde dev reformlara imza atıldı. Detaylar Özel Dosya haberimizde...

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