07 Şubat 2022, Pazartesi
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Eğitimde 2. yarıyıl başladı! 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı
İki haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler tekrar okullarına koştu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin bitmesiyle eğitime başladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek öğrencilerin ilk okul gününden notları aktardı