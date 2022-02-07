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Eğitimde 2. yarıyıl başladı! 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı

A Haber
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Giriş: 07.02.2022 10:21
İki haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler tekrar okullarına koştu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin bitmesiyle eğitime başladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek öğrencilerin ilk okul gününden notları aktardı
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