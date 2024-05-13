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Eğitimciye şiddete tutuklama geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Taslak metin hazır

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 13.05.2024 09:40
Güncelleme:13.05.2024 09:48
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde öğretmenlere uygulanan şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, hazırlanan yeni taslakla eğitimcilere karşı uygulanan şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılacağını söyledi.
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