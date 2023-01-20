Eğitim kampüsü temel atma töreni! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Esenyurt’taki eğitim kampüsü temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Bu kampüste 4 tane Anadolu lisesi, 1 tane fen lisesi, 1 tane imam hatip lisesi, 1 mesleki ve teknik anadolu lisesi, bir tane cami, bilim ve sanat merkezi, kız ve erkek yurdu olacak.” dedi.

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