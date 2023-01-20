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Eğitim kampüsü temel atma töreni! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den önemli açıklamalar

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Giriş: 20.01.2023 15:20
Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Esenyurt’taki eğitim kampüsü temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Bu kampüste 4 tane Anadolu lisesi, 1 tane fen lisesi, 1 tane imam hatip lisesi, 1 mesleki ve teknik anadolu lisesi, bir tane cami, bilim ve sanat merkezi, kız ve erkek yurdu olacak.” dedi.
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