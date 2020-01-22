Eğitim İş Sendikası’ndan skandal karar! Diyarbakır annelerine gitmek suç oldu

CHP ve onun dünya görüşüne yakın sendikaların gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Diyarbakır annelerine gitmek suç oldu. Eğitim İş Sendikası skandal bir karara imza attı. Çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere destek için Diyarbakır’a giden 7 öğretmen sendikadan apar topar ihraç edildi. Karara tepki gösteren öğretmenler “Annelere gittiğimiz gün en onurlu günümüzdür” açıklaması yaptı.