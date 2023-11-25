Ege'yi Akdeniz'e bağlayacak dev proje! İzmir-Antalya 6 saatten 3 saate inecek

Akdeniz, Ege ve Marmara'yı birbirine bağlayacak olan Denizli-Aydın Otoyolu’nun ikinci bölümünün yapımına başlanıyor. Turizm otoyolu İzmir ile Antalya arasında ulaşım süresini 3 saate düşürecek. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan anlattı.

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