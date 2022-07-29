29 Temmuz 2022, Cuma
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Ege’nin önemli ulaşım ağında sona doğru! Aydın-Denizli otoyolu bölgeye ne katacak?
Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım ağlarından birisi olacak 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu'nda sona gelindi. Ege ve Akdeniz’in turizmi güçlenecek, İzmir ve Antalya arası 3 saate inecek. Otoyol projesi bölgeye ne kazandıracak? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.