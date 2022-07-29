29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ege’nin önemli ulaşım ağında sona doğru! Aydın-Denizli otoyolu bölgeye ne katacak?

Ege’nin önemli ulaşım ağında sona doğru! Aydın-Denizli otoyolu bölgeye ne katacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 08:45
Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım ağlarından birisi olacak 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu'nda sona gelindi. Ege ve Akdeniz’in turizmi güçlenecek, İzmir ve Antalya arası 3 saate inecek. Otoyol projesi bölgeye ne kazandıracak? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev projede sona doğru!
Dev projede sona doğru!
Rakamlarla uyuşturucu cevabı
Rakamlarla uyuşturucu cevabı
TAG Otoyolu’nda ulaşım durdu!
TAG Otoyolu’nda ulaşım durdu!
Karar açıklandı! 27 bin kişi alınacak
Karar açıklandı! 27 bin kişi alınacak
Astsubay Çavuş Şimşek şehit oldu
Astsubay Çavuş Şimşek şehit oldu
Çok yakında duyuracağız
"Çok yakında duyuracağız"
Burada 26 Türk kahramanı yatıyor
Burada 26 Türk kahramanı yatıyor
Sağlık-Sen’den şiddet raporu!
Sağlık-Sen’den şiddet raporu!
Mehmet Ali Çelebi’den 6’lı masaya zor sorular
Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya zor sorular
Türkiye’ye geliyor! Gündemde neler var?
Türkiye’ye geliyor! Gündemde neler var?
Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor!
Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor!
Yeni keşifler için seferberlik!
Yeni keşifler için seferberlik!
Daha Fazla Video Göster