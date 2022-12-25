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Ege'nin en büyük tüneli olacak! Açılış Başkan Erdoğan'dan

AA
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Giriş: 25.12.2022 16:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Denizli ve çevre illerinin yol bağlantısını üstlenecek Ege’nin en büyük tüneli olan Honaz Tüneli’nin açılışını 8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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