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Ege’de zehir tacirlerine şok operasyon! Uyuşturucu nasıl ele geçirildi?

A Haber
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Giriş: 30.07.2022 13:34
Muğla Bodrum açıklarında içinde uyuşturucu olan lüks yata operasyon yapıldı. Didim-Bodrum hattında film gibi uyuşturucu operasyonun detayları neler? Kuru yük gemisinden motoryatlara yüklenmek istenen uyuşturucu nasıl ele geçirildi? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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