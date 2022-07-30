Ege’de zehir tacirlerine şok operasyon! Uyuşturucu nasıl ele geçirildi?

Muğla Bodrum açıklarında içinde uyuşturucu olan lüks yata operasyon yapıldı. Didim-Bodrum hattında film gibi uyuşturucu operasyonun detayları neler? Kuru yük gemisinden motoryatlara yüklenmek istenen uyuşturucu nasıl ele geçirildi? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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