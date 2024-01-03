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Ege’de sıcak anlar sadece A Haber’de! Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 14:00
Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlara A Haber ekibi tanıklık etti.
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