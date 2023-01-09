Ege’de deprem tehlikesi

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğündeki deprem sonrası 250 artçı deprem meydana geldi. Peki depremler ne anlama geliyor? Daha büyük depremler olur mu bölgede? Tsunami tehlikesi var mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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