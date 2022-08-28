28 Ağustos 2022, Pazar
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Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi
NATO görevindeki Türk Jetleri, Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu tacize rağmen Türk Savaş Uçakları görev uçuşlarını tamamlayarak üslerine emniyetle döndü. Konuyu canlı yayın konuğumuz Terör ve Güvenlik Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe ile detaylandırdık.