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Ege Denizi'nde yeni faylar tespit edildi

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 11:23
İzmir'de hız kazanan deprem araştırmaları denize uzandı. Ege Denizi'nde yeni fay ortaya çıkarıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. DEÜ Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Yeni faylar tespit edildi
Yeni faylar tespit edildi
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