30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2022 16:15
Düzensiz göçmenleri Ege Denizi'nde Türk kara sularına iten Yunan tarafı İHA ile böyle görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini de paylaştı.
Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı
Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı
FETÖ’cüler hangi cezaları aldı?
FETÖ’cüler hangi cezaları aldı?
Göçmenlere Yunan zulmü!
Göçmenlere Yunan zulmü!
13 MEMATT daha Azerbaycan’a teslim edildi
13 MEMATT daha Azerbaycan’a teslim edildi
Balıkesir’de orman yangını!
Balıkesir'de orman yangını!
MHP’nin ilk mitingi 4 Eylül’de Sivas’ta
MHP'nin ilk mitingi 4 Eylül'de Sivas'ta
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıklayacak
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıklayacak
TB3 özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
TB3 özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
Terörden arındırılan Cudi’de festival!
Terörden arındırılan Cudi’de festival!
Ege’de zehir tacirlerine şok operasyon!
Ege’de zehir tacirlerine şok operasyon!
PKK’ya eleman topluyorlardı!
PKK’ya eleman topluyorlardı!
Sağlık sistemine çağ atlatan projeler!
Sağlık sistemine çağ atlatan projeler!
Daha Fazla Video Göster