30 Eylül 2023, Cumartesi
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Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...
Son dakika haberine göre, AFAD verilerine göre Bodrum açıklarında bugün saat 12.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, Bodrum ve çevresinde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. İşte depreme ilişkin detaylar...