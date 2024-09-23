Edirne’de vahşi cinayet! 6 dönüm tarla için babasını öldürdü

Edirne'de bir kişinin kayıp ihbarında bulunduğu babasını miras için öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma, katil zanlısının itirafı üzerine dere yatağında bedeni dört parçaya ayrılmış babanın cansız bedenini buldu. Katil oğul şimdi cezaevinde. Vahşi cinayete ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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