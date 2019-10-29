Edirne'de restorasyonu tamamlanan tarihi Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı

Edirne’de, Ağustos 2019 ayında restorasyona alınan tarihi Meriç Köprüsü’nde, zemin yenileme ve restorasyon çalışmaları sona erdi. Tarihi taş köprü yaya ve araç trafiğine açıldı.

Ağustos 2019 yılı itibariyle restorasyona alınan ve yaklaşık 3 ay zemin yenileme çalışmaları süren tarihi Meriç Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sona erdi.

Geçtiğimiz ay restorasyonu tamamlanarak yaya ve araç trafiğine açılan Tunca Köprüsü'nün ardından Meriç Köprüsü'de de restorasyon çalışmaları sona erdi.

Tarihi iki taş köprünün zemin yenileme ve restorasyon maliyet bedellerinin yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi.