12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Edebiyat dünyasının acı kaybı! Mehmet Doğan’a veda
Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.