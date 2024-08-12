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Edebiyat dünyasının acı kaybı! Mehmet Doğan’a veda

Edebiyat dünyasının acı kaybı! Mehmet Doğan’a veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 14:53
Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.
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Edebiyat dünyasının acı kaybı
Edebiyat dünyasının acı kaybı
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