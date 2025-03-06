Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu

2 Mart'ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulundu. Gürel'in son kez bulunduğu nokta olan Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyordu. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede bir hırka bulunmuştu. Müge Anlı'ya çıkan aile, genç kadına ait olan montun biri tarafından bırakılmış olabileceğine dikkat çekmişti.

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