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Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı'da aranıyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 01:46
2 Mart'ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulundu. Gürel'in son kez bulunduğu nokta olan Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyordu. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede bir hırka bulunmuştu. Müge Anlı'ya çıkan aile, genç kadına ait olan montun biri tarafından bırakılmış olabileceğine dikkat çekmişti.
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Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu
Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu
Ece Gürel sağ olarak bulundu! Müge Anlı'da aranıyordu
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